Il Barcellona non molla: presentata un'ultima offerta di rinnovo a Messi

La telenovela con protagonisti Messi ed il Barcellona potrebbe non essere ancora conclusa. Secondo quanto riportato dal media catalano "Betevè", infatti, nelle passate ore il club blaugrana avrebbe presentato al fuoriclasse di Rosario un'ultima offerta di rinnovo.

Si spiegherebbe così quindi il mancato arrivo del sei volte Pallone D'Oro a Parigi, dove i tifosi sono già fuori dallo stadio ed all'aeroporto in attesa di poter vedere il loro nuovo numero 10.

La situazione, riporta il giornale, sarebbe ancora in bilico e visto che ancora non è arrivata l'ufficialità del passaggio al PSG, i tifosi continuano a sperare. Messi intanto starebbe ancora nella periferia di Barcellona, insieme con la famiglia e l'amico Luis Suarez.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate nella giornata di ieri, il PSG avrebbe già prenotato la Torre Eiffel per la presentazione di Messi, che inizialmente era data per certa già nella giornata di oggi 10 Agosto 2021 ma che evidentemente non si terrà visto che il calciatore è ancora svincolato e non ha firmato il contratto. Qualche giorno fa, intanto, Messi ha dato l'addio al Barcellona in un'emozionante conferenza stampa tenuta al Camp Nou, dove ha spiegato di aver fatto il possibile per restare al Barcellona ma a causa dei limiti imposti dalla Liga non è stato possibile.