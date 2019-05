I Barenaked Ladies cantano la sigla di The Big Bang Theory

Il cast di The Big Bang Theory si è riunito, dopo la messa in onda dell’episodio finale di un’ora, al Late Show di Stephen Colbert. Era con loro anche la band dei Barenaked Ladies, che ha composto la sigla della serie in occasione del debutto della sitcom nel 2007.

Sul palcoscenico del Late Show, per la prima volta la band ha potuto suonare dal vivo il brano davanti all’intero cast di The Big Bang Theory. "Sono davvero onorato che mi abbiano chiesto di partecipare al finale" ha dichiarato in un comunicato Ed Robertson, il frontman dei Barenaked Ladies. "È stata una giornata molto divertente e collaborativa. Mi ha davvero ricordato com’è stato comporre e registrare la canzone: divertente, spontaneo e con uno spirito giocoso."

"Essere associati a The Big Bang Theory è qualcosa di cui tutti siamo molto orgogliosi” ha continuato Robertson. "La possibilità di suonare la canzone al Late Show con l'intero cast rappresenta il degno finale di un percorso incredibile."

Durante lo show gli attori hanno inevitabilmente parlato del finale. "Non è stata un'impresa facile", ha sottolineato Kaley Cuoco. "Avevamo molte ansie su come sarebbe andata. Noi come attori, gli sceneggiatori, c'era molta pressione su come concludere, è stato difficile ma penso che ce la siamo cavata brillantemente".

Per Jim Parsons il finale non poteva essere "divisivo". Ricorda, però, di aver detto a uno degli sceneggiatori, vedendolo piuttosto nervoso: "Guardala in questo modo: è un finale di serie. Qualcuno lo odierà per forza."

Durante il Late Show gli stessi attori si sono reciprocamente posti irriverenti domande, da cui è emerso, tra le altre curiosità, che qualcuno avrebbe fatto sesso in camerino durante la lavorazione di The Big Bang Theory.