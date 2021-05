Bargiggia attacca la Leotta: 'In campo come al Papete, balla sui cubi?'

Dopo le pesanti parole di Paola Ferrari su Diletta Leotta, un altro giornalista sportivo ha scelto di prendere di mira la donna di punta di Dazn, criticando aspramente il suo abbigliamento nel corso delle dirette a bordo campo.

Con un post su Twitter Paolo Bargiggia ha infatti accusato la Leotta di essere più adatta ad una discoteca che ad un campo da calcio, e di essere contrariato per la scelta fatta dall'emittente sportiva che nel prossimo triennio deterrà i diritti televisivi della Serie A.

"A bordo campo di Inter-Udinese Diletta Leotta vestita come una che va a fare l'apericena al Papete. Questa è la Front Woman di Dazn, il broadcast che nel prossimo triennio ha i diritti della Serie A. Ma ballano anche sui cubi?".

Le sue parole hanno scatenato un'accesa polemica e la replica di Dazn non si è fatta attendere. Proprio sotto il post del giornalista, il servizio a pagamento per eventi sportivi ha infatti scritto: "Ci spiace, ma forse non conosci bene DAZN. Diletta Leotta fa parte di una grande squadra di super professionisti. Continua a seguirci per apprezzare tutto il team di DAZN".

Insomma, questo non è un periodo proprio felice per Diletta Leotta che sta ricevendo critiche su più fronti. Perfino Barbara D'Urso ha usato parole dure nei suoi riguardi.