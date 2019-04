Barkskins: David Thewlis sarà il protagonista della serie targata National Geographic

L'attore britannico è stato scelto per interpretare il protagonista della serie televisiva, in sviluppo per National Geographic e ispirata al celebre romanzo di Annie Proulx, grazie al quale la scrittrice si è aggiudicata il premio Pulitzer. A produrre la serie troveremo Elwood Reid e Fox 21 TV Studios.

Secondo le prime descrizioni, Barkskins seguirà le vicende di un disperato gruppo di emarginati, che dovranno affrontare della brutali difficoltà, interessi in competizione e lealtà intrecciate. Il tutto in un'ambientazione particolare, come la Nuova Francia del 1600, in cui la guerra per sfuggire al proprio passato e costruire una nuova identità dovrà fare i conti con l'implacabile forza selvaggia del Nord America.

Thewlis interpreterà Monsieur Claude Trepagny, un ricco proprietario terriero con grande e ambiziose visioni per la Nuova Francia.

Reid produrrà la serie assieme al trio composto da Scott Rudin, Garrett Basch, Eli Bush e David Slade. Quest'ultimo, nello specifico, sarà inoltra occupato in cabina di regia. I lavori per la prima stagione della serie partiranno nel corso di quest'anno, con una release su National Geographic che prevede una distribuzione in 172 paesi in giro per il mondo.