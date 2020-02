Il Barone Zemo in questo splendido fan poster di Falcon and Winter Soldier

Come saprete, il Barone Zemo sarà in Falcon and the Winter Soldier: vedremo dunque anche il villain interpretato da Daniel Bruhl, con la sua iconica maschera viola, nella serie TV che sarà in onda su Disney+ a partire dal prossimo mese di agosto.

Manca però ancora un poster ufficiale della serie, ma non è un problema: ci hanno pensato i fan. Su Instagram è infatti comparso un poster fan-made che ritrae proprio il Barone Zemo come personaggio principale dell'inquadratura, mentre vediamo sullo sfondo i due eroi interpretati da Anthony Mackie e Sebastian Stan. Potete trovare l'immagine in calce alla news.

Per il momento la trama della serie è ancora abbastanza sconosciuta: quello che è emerso è che, essendo ambientata dopo gli eventi di Endgame, i due personaggi dovranno in qualche modo fare i conti con la scomparsa di Cap, come abbiamo visto anche nel primo brevissimo teaser di Falcon and the Winter Soldier e delle altre serie supereroistiche di Disney+, nello spezzone mandato in onda durante il Super Bowl, con Wilson impegnato ad allenarsi con il celebre scudo di Captain America.

L'attesa insomma durerà ancora un po', ma nel frattempo possiamo sognare grazie al lavoro dei fan. E voi, cosa vi aspettate dalla serie su Falcon e Soldato d'Inverno?