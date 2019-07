Il Barone Zeno di Daniel Brühl riporterà in vita l'HYDRA?

L'HYDRA è sicuramente uno dei villain più temibili che abbiamo potuto incontrare lungo il corso del Marvel Cinematic Universe. Come tutti i fan Marvel sanno, però, l'organizzazione terroristica è uscita dai radar ormai un bel po' di tempo fa.

Come si suol dire, però, a volte ritornano. Secondo alcuni, infatti, la presenza di un certo personaggio nella serie Falcon & The Winter Soldier potrebbe indicare una possibile rinascita dell'HYDRA sotto una nuova veste. Ma di chi parliamo?

Naturalmente del Barone Zemo interpretato da Daniel Brühl, già visto precedentemente in Captain America: Civil War. Zemo da solo ha fatto abbastanza danni nella sua unica apparizione, riuscendo di fatto a dividere gli Avengers in due fazioni, ma qualunque sia il suo prossimo intento le sue abilità con ogni probabilità non gli basteranno a realizzarlo, e potrebbe quindi aver bisogno di un aiuto. Quale aiuto più efficace, a questo punto, di uno dei nemici storici di Captain America e soci?

Tutto ciò non dimenticando, inoltre, che in una delle ultime storyline cartacee è proprio Zemo a prendere il comando dell'HYDRA e a scontrarsi con Sam Wilson nelle vesti di Captain America. Coincidenze? Chi lo sa...

Pochi giorni fa abbiamo intanto potuto dare un primo sguardo proprio al look di Zemo nella serie. Sul nome Falcon & The Winter Soldier è poi intervenuto Anthony Mackie, che ha spiegato il perché dell'assenza di Captain America dal titolo.