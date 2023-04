Barry 4, Bill Hader commenta il cameo di Guillermo del Toro: 'Impeccabile'

Dopo che Bill Hader ha rivelato i suoi prossimi progetti dopo la conclusione di Barry, il creatore della serie HBO ha commentato la dinamica che ha sorpreso molti spettatori: il casting di Guillermo del Toro attraverso un sensazionale cameo nel terzo episodio della quarta stagione.

Così ha dichiarato Hader al riguardo: "Guillermo mi ha inviato un messaggio molto divertente, nel quale mi ha chiesto: 'Potrei essere in Barry?'. Non immaginava di certo che io glielo proponessi spontaneamente. Molte persone vogliono recitare nello show, ma il più delle volte è un nulla di fatto. Poi, però, ho pensato: 'In realtà, c'è una parte in cui potrebbe essere davvero bravo'. Così l'ho chiamato e gli ho detto: 'Sì, ho un personaggio apposta per te. Si chiama Toro'. Allora lui: 'Oh, grazie infinite. Veramente?'".

Il ruolo dello sceneggiatore di Hellboy, La forma dell'acqua - The Shape of Water e Pinocchio è piuttosto semplice: si incontra con Hank e Cristobal per discutere su come uccidere Barry, ma lo fa attraverso uno stile e un'ironia che hanno sorpreso molti spettatori. "Ha portato perfino il suo bastone" ha aggiungo Hader. "Erano tutti quanti in soggezione, e continuavano a ripetere: 'Oh, mio Dio, è Guillermo del Toro!". Non per questo le riprese si sono svolte senza preoccupazioni: "Non sapevo se potesse recitare o meno, abbiamo avuto quella location soltanto per... non molto tempo, e c'erano moltissime scene da girare in poco tempo. Ma è stato fantastico. Aveva due interpretazioni diverse, e le abbiamo filmate entrambe".

Sembra proprio che lo show HBO sia destinato a mantenere alta l'asticella della qualità anche in questa nuova tranche di episodi: in un'altra occasione, la star di Barry Anthony Carrigan ha confermato quando si concluderà la serie.