Barry 4, Henry Wilker sul penultimo episodio: 'Mi sono dovuto cambiare le mutande'

Barry, l’acclamata serie comica HBO è ormai vicina alla conclusione. Dopo quattro stagioni di umorismo nero assolutamente scorretto, lo show con protagonista Bill Hader si appresta a portare in scena l’ultimo episodio del quarto capitolo con uno degli attori che ha parlato di una scena della penultima puntata particolarmente efficace.

Bill Harder ha recentemente discusso della sua attitudine come regista di Barry e di quanto abbia imparato sul nuovo ruolo durante la lavorazione della dark comedy.

In effetti, lo show HBO ha portato alla luce le doti straordinarie di filmmaker dell’attore dell’Oklahoma, aprendogli la strada per una nuova direzione della sua già decennale carriera.

Barry, d'altronde, ha superato qualsiasi aspettativa in termini di apprezzamento da parte del pubblico e della critica, vincendo numerosi premi e dimostrandosi come una delle serie più interessanti e particolari degli ultimi anni.

Mentre si fa sempre più vicina la fine dell’opera, Henry Winkler, interprete di Gene Cousineau nelle quattro stagioni dello show, ha parlato con Variety di una scena talmente forte da costringerlo a cambiarsi le mutande.

Il momento in questione, parte della penultima puntata, vede protagonisti Winkler e Robert Wisdom, che interpreta Jim Moss. L’episodio rivela che Cousineau è stato ingannato da un attore spacciatosi per un agente di Hollywood in una situazione tanto tesa da stupire Winkler: “Robert è così potente che sai che stai facendo uno show televisivo, ma lui ti guarda e ti dico che mi sono dovuto cambiare le mutande”.

In attesa di poter vedere la conclusione di Barry, vi lasciamo alle parole di Hader sul cameo di Guillermo del Toro in Barry 4.