Barry 4, Henry Winkler è finito in stato di shock leggendo il finale

Barry è una serie televisiva statunitense ideata da Alec Berg e Bill Hader e trasmessa dal 25 marzo 2018 su HBO. La serie è stata acclamata dalla critica e ha vinto vari premi tra cui: 2 Emmy al miglior attore protagonista in una serie commedia a Bill Hader e al miglior attore non protagonista in una serie commedia a Henry Winkler.

Henry Winkler, meglio conosciuto per il suo ruolo di Arthur "The Fonz" Fonzerelli in Happy Days e familiare a una generazione di fan della commedia come l'amabile e incompetente avvocato Barry Zuckerkorn in Arrested Development , ha avuto forse il momento più importante nel finale della serie di domenica di Barry, commedia nera su un sicario in cerca di redenzione.

L'attore e produttore, quando ha scoperto com'è andata a finire la storia del suo personaggio, è rimasto così scioccato da rimanere senza parole e ha avuto bisogno di un momento per riprendersi.

Anche Bill Harder ha avuto la sua dose di coinvolgimento nello show, non solo come attore, infatti Harder ha rivelato cosa ha imparato nel dirigere Barry.

"Quando Bill mi ha detto il finale a metà stagione, sebbene io sia un tipo piuttosto loquace, sono rimasto senza parole", ha detto Winkler a The Hollywood Reporter . "Ho detto, 'Io cosa!?' Quindi, ho balbettato e balbettato, poi me ne sono andato e ho preso un avocado toast".

