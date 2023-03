Barry 4, con il Trailer ufficiale arriva la conferma: Barry è in prigione

A poco meno di un anno dall'annuncio del rinnovo di Barry per una quarta stagione, finalmente i fan possono assistere al suo primo trailer ufficiale. Ma il 'peggio' è arrivato: il pubblico ha ormai la conferma dello sconvolgente finale della terza stagione.

Visioni di Gene Cousineau e scenari di prigionia: questo il riassunto del trailer ufficiale di Barry 4. Esso conferma infatti che il protagonista è in prigione, e la gestione di questa nuova situazione creerà non poche insidie per Barry.

Soprattutto in questo finale di stagione la prospettiva di una carriera attoriale sembra sempre più lontana per il protagonista, che deve fare i conti con il suo passato criminale, già tornato a perseguitarlo nel terzo capitolo della serie.

Oltre a Cousineau, nel trailer appaiono progressivamente anche Sally Reed, l'ex ragazza di Barry interpretata da Sarah Goldberg, NoHo Hank, Jim Moss e Monroe Fuches.

Barry terminerà con la quarta stagione: questo sarà infatti il capitolo conclusivo della serie. I fan sono sempre più ansiosi di capire come si concluderà la vicenda dell'ex-marine e killer su commissione con una passione sfrenata per la recitazione. Per quanto sia triste dire addio ad una serie come Barry, molti sono d'accordo nel terminare qui la storia, evitando così di centellinarla in ulteriori stagioni.