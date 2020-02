Barry Allen ritrova un alleato nelle foto del nuovo episodio di The Flash

Gli eventi di Crisi sulle Terre Infinite hanno cambiato il mondo di The Flash, queste trasformazioni saranno al centro delle prossime puntate della serie, nel frattempo vi segnaliamo le prime foto dal quattordicesimo episodio.

Intitolato "Death of the Speed Force", ci mostrerà l'atteso ritorno di Wally West, personaggio interpretato da Keiynan Lonsdale. Dalle immagini presenti in calce alla notizia sembra che il suo aiuto sarà fondamentale per aiutare Barry Allen a sconfiggere i suoi nuovi avversari. Ecco la sinossi ufficiale condivisa dall'emittente televisiva The CW: "Kid Flash ritorna a Central City con una mentalità Zen e nuovi trucchetti a sua disposizione. Nonostante sia entusiasta di rivedere la sua famiglia, Wally confida a Barry di essere preoccupato perché pensa ci sia qualcosa che non va con la Speed Force. Nel frattempo Cisco ritorna dalla sua missione su Earth-Prime".

La regia è stata affidata a Brent Crowell, mentre la sceneggiatura è opera di Sam Chalsen e Emily Palizzi Gilbert, la puntata andrà in onda il prossimo 10 marzo, nel frattempo i fan si stanno già chiedendo quale potrebbe essere la minaccia di cui parla Wally West.

Se siete interessati al personaggio di Kid Flash vi lasciamo con questa intervista al produttore di The Flash, in cui dice la sua sul ritorno di Wally.