Barry: Bill Hader in cerca del perdono nel trailer della terza stagione su HBO

HBO ha diffuso in streaming il primo teaser trailer ufficiale della terza stagione di Barry, che vedrà il personaggio principale interpretato da Bill Hader fare di tutto per nascondere la verità sulle sue azioni passate e alla disperata ricerca di perdono e redenzione da coloro che ha imparato a conoscere e amare nella sua nuova vita.

Nelle immagini che scorrono vediamo che l'ex-amico e collega di Barry, Fuches, suggerisce a Gene Cousineau il nome di colui che ha ucciso e fatto sparire il corpo della sua amata, ovvero Barry stesso; non sappiamo se questo è solo un oscuro presagio ricordato e dimenticato da Gene - che cerca disperatamente una propria impossibile redenzione per le azioni commesse in passato (era ed è ancora, per quanto cerchi di nasconderlo, uno spietato killer a pagamento) - oppure è tutto nella testa di Barry, dilaniato dai sensi di colpa e dall'angoscia. Significativo anche quanto afferma NoHo Hank, ovvero che la redenzione va guadagnata.

I nuovi episodi della terza stagione di Barry arriveranno su HBO e in streaming su HBO Max a partire dal 24 aprile 2022. La lunga pausa dello show è dovuta alla pandemia di coronavirus, in quanto le riprese della terza stagione sarebbero dovute partire nel marzo 2020, ma sono state rinviate di oltre un anno; le riprese di Barry 3 sono ufficialmente iniziate nell'agosto 2021 e dopo otto mesi gli episodi inizieranno quindi la messa in onda su HBO.

Proprio Hader aveva ricordato il momento in cui tutto venne interrotto, a un passo dall'inizio delle riprese: "Proprio quando è avvenuto il blocco a marzo eravamo a una settimana dall’inizio delle riprese", ha detto Hader. "L'ultima volta che sono stato in una stanza con molte persone è stata letta la tabella per gli episodi 1 e 2 della stagione 3 ed eravamo pronti per iniziare e poi tutto è stato chiuso".

Nell'attesa, vi lasciamo alla nostra recensione della seconda stagione di Barry.