Barry: Bill Hader è un ex-assassino nel nuovo teaser trailer

HBO ha diffuso in streaming un nuovo teaser trailer ufficiale di, nuova esilarante serie con protagonistanegli improbabili panni di un assassino.

Nel filmato, Hader – star del Saturday Night Live – è un ex-assassino che lascia il suo incarico per abbracciare una nuova entusiasmante vocazione, quella della recitazione, con tutti gli equivoci e gli imprevisti del caso. La serie approderà sul canale via cavo a pagamento a partire dal prossimo 25 marzo.

Il progetto vede Hader anche come scrittore e produttore esecutivo e, nella scrittura della sceneggiatura, è affiancato da Alec Berg, già produttore esecutivo della serie comedy Silicon Valley.

Come vi avevamo già accennato, la serie sarà incentrata sul personaggio di un ex marine, impersonato da Bill Hader, che si ritrova a condurre una vita insoddisfacente e solitaria come sicario a basso costo. Diretto verso la città di Los Angeles per un nuovo incarico, verrà catapultato nello sfavillante mondo della scena teatrale.

In Barry, l'attore settantenne statunitense Henry Winkler andrà a vestire i panni di Gene Cousineau, un insegnante di recitazione con il grande dono di ispirare e spronare i suoi allievi a dare sempre il massimo.

Ricordiamo che, tra gli altri attori del cast figurano anche Glenn Fleshler, che interpreterà il gangster di origini russe Goran e Sarah Goldberg che impersonerà l'attrice alle prime armi Sally.