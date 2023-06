Barry, Bill Hader dice la sua sul finale: 'L'idea è arrivata nella seconda stagione'

Il 2023 sarà l'anno della chiusura di tantissime serie di successo tra cui anche Barry con protagonista Bill Harder che è anche il principale creatore della serie. In occasione dell'episodio conclusivo l'attore ha detto la sua sul percorso fatto dal progetto parlando di alcune idee scartate.

A differenza di molti altri autori che spesso cercano di riunire i punti negli episodi finali, il lavoro fatto dagli sceneggiatori di Barry sembra esser stato quello di scrivere una bella storia e concludere qualcosa al quale avevano dedicato parte delle loro vite. A quanto pare, però, delle idee erano presenti nella mente di Harder da tantissimo tempo compresa quella di uccidere il protagonista alla fine della serie. L'illuminazione, secondo Harder, è arrivata intorno alla seconda stagione.

Parlando di Barry Harder ha raccontato anche di quanto abbia imparato sul dirigere una serie lavorando alle varie stagioni e come questo lo abbia reso un regista molto più consapevoli. "Ricordo di aver detto che sarebbe stato davvero interessante se Cousineau avesse ucciso Barry con quella pistola" ha raccontato l'attore. "E poi è stato più o meno così. Ne ho preso nota mentalmente, quindi da quel momento in poi ci sono molti primi piani specifici, tracciando sempre dove si trova quella pistola sapendo che alla fine avrebbe ucciso Barry" ha spiegato. Insomma, il finale di Barry sembra aver avuto come obiettivo fondamentale far cadere le maschere di tutti i protagonisti.

Durante alcune interviste Bill Harder ha ricordato i "punti di non ritorno" del suo personaggio in Barry, mettendone in evidenza anche la profondità della scrittura.