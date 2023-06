Barry, Bill Hader sulla folle fine della serie TV: 'C'erano diverse bozze del finale'

Come finisce Barry?. Sicuramente i colpi di scena non sono mancati nell'ultima stagione della dark comedy creata da Bill Hader e Alec Berg. Proprio Bill Hader aka Barry ha analizzato tutte le possibilità con le quali mettere la parola fine a Barry.

L'attore ha dichiarato che l'idea di uccidere il protagonista è venuta intorno alla seconda stagione di Barry, ma gli sceneggiatori avevano più bozze sul tavolo. Come sappiamo, nell'ultimo episodio Barry è pronto a costituirsi prima che Gene gli spari e venga accusato dei crimini dell'ex sicario. In un finale alternativo, Barry attribuisce i suoi crimini a Cousineau in primo luogo, in quanto era deciso a incastrare il suo ex insegnante di recitazione.

"Jim Moss finalmente lo cattura ed è come se Barry superasse Jim Moss in questa battaglia di interrogatori - ha spiegato Bill Hader a The Wrap - gli dice la verità su quello che è successo, ma si giustifica affermando di essere stato manipolato: questa è stata una delle prime bozze del finale". Ma non è finita qui: in una versione ancora più lontana nel tempo, Harder aveva intrecciato la falsa confessione di Barry a Moss alle abilità che aveva appreso da Cousineau durante le lezioni di recitazione.

In più versioni della sceneggiatura, Barry non aveva intenzione di costituirsi ed affrontare le conseguenze delle sue azioni. Ma dalle intenzioni di Harder, pare che Barry sarebbe morto comunque, solo che non sarebbe stata l'unica vittima della furia di Gene bensì sarebbe morto anche Jim Moss. Infatti, in un'altra versione del finale Moss non sopravvive: "In questa versione Barry va a chiamare Jim Moss e la polizia risponde al telefono e dice: 'Jim Moss è appena stato ucciso'. E poi senti una porta aprirsi dietro di lui e lui si gira ed è Cousineau e Cousineau gli spara, quindi Cousineau ha sparato a Jim Moss e ha ucciso Barry". Una doppietta che non abbiamo visto sul piccolo schermo in quanto forse non di grande utilità ai fini della trama.

