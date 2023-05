Barry, Bill Hader ricorda i due 'punti di non ritorno' del protagonista

Henry Winkler è finito in stato di shock leggendo il finale di Barry 4, perciò non sorprende che la conclusione della serie TV ideata da Alec Berg e Bill Hader avrebbe sconvolto più di uno spettatore; al riguardo, Hader stesso (interprete del protagonista) ha commentato i principali "punti di non ritorno" di Barry.

"Ho sempre pensato che, per Barry, un enorme punto di svolta fosse stata l'uccisione di Chris" ha dichiarato l'attore. "Lo considererei una specie di momento centrale." Si riferisce ovviamente agli episodi 6 e 7 della prima stagione, nel quale Barry uccide l'amico per evitare che, a seguito di un enorme senso di colpa, decida di andare alla polizia per raccontare tutto. Il momento è stato ancor più d'impatto, considerando come fino a quel momento il protagonista si fosse limitato a uccidere uomini cattivi.

Così ha continuato Hader: "Durante la proiezione, eravamo tipo: 'Aspetta un momento, abbiamo fatto qualcosa di sbagliato?'", soprattutto considerando come gli spettatori continuassero a "tifare" Barry nonostante il suo impreciso allineamento morale. Inoltre, "un'altra grande svolta per lui è avvenuta nella terza stagione, quando se la prende con Sally al lavoro". In quel frangente, Barry raggiunge la produzione televisiva della ragazza Sally (Sarah Goldberg), e, quando Sally non si arrende ai suoi tentativi di corruzione, la offende davanti a tutti, arrivando a intimidirla fisicamente.

Gli episodi della serie TV sono disponibili su NOW. Ora che la storia si è conclusa, però, la carriera dell'attore è più florida che mai: Bill Harder ha rivelato i prossimi progetti dopo Barry.