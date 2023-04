Barry: Bill Hader rivela i suoi prossimi progetti dopo la conclusione della serie HBO

Non solo Succession si sta avviando verso la sua conclusione definitiva, ma anche un'altra acclamata serie HBO si concluderà quest'anno. Stiamo parlando di Barry, dramedy che vede protagonista Bill Hader nei panni di uno spietato killer a pagamento che decide di lasciarsi il passato alle spalle per iniziare una improbabile carriera come attore.

Nella quarta stagione, Hader ha diretto tutti e otto gli episodi e ora sta cercando di capire come saranno la sua vita e la sua carriera una volta terminata la serie. Hader ha parlato con EW dell'ultima stagione di Barry e di ciò che intende fare dopo. Dopo aver dedicato così tanto della sua vita alla serie, l'attore e regista ha chiaramente bisogno di una vacanza, ma ha già in mente a cosa dedicarsi una volta tornato.

"Ne stavo giusto parlando con la mia ragazza e mi ha fatto notare che sono 10 anni che non mi prendo una vacanza", ha spiegato Hader. "Quindi sì, penso che mi prenderò una vacanza. Non ho mai fatto un viaggio solo per il gusto di fare un viaggio. È sempre successo per lavoro o altro. Sono andato a San Francisco per stare con la mia ragazza, ma questo non conta come viaggio. Quindi, credo che andrò in vacanza".

La nuova stagione di Barry ha fatto il suo esordio HBO domenica scorsa; recuperate il trailer di Barry 4 e scoprite quello che attenderà il personaggio nei nuovi episodi. Avendo accumulato una grande esperienza come regista in Barry, Hader vuole ora provare il suo talento in un lungometraggio, scrivendo e dirigendo i propri film.

"Dal punto di vista lavorativo, vorrei fare un film", ha continuato Hader. "Mi piacerebbe dirigere un film. Le cose che sto scrivendo in questo momento tendono ad assumere la forma di un film. E se riuscissi a pensare a un'altra serie televisiva, sarebbe comunque fantastico. Ma in questo momento, l'idea di fare un altro show televisivo mi fa male alle ossa. Il mio corpo reagisce fisicamente. Abbiamo girato le stagioni 3 e 4 una dietro l'altra e qualcuno mi ha fatto notare che ho scritto, diretto e interpretato l'equivalente di quattro film in un anno e mezzo. Quindi, credo di aver bisogno di una pausa dagli show televisivi. Non leggo un libro da molto tempo, quindi credo che lo farò. Ho bisogno di guardare film, emozionarmi e ispirarmi di nuovo".