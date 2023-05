Barry, Bill Harder svela cosa ha 'imparato' dirigendo la serie!

Arrivati alla quarta stagione di Barry, sembra che il suo protagonista Bill Harder abbia imparato qualcosa di più sul modo in cui deve essere diretta una serie tv. L'attore, infatti, ha vestito anche i panni di regista per la serie affermandosi a livello mondiale per le sue capacità di direzione.

Nella direzione della serie si nota facilmente a cosa l'attore e regista si è ispirato. I fratelli Coen sono un ombra costante nel racconto di questo sicario sanguinolento e moralmente ambiguo. A questo si aggiunge un gusto per l'assurdo che, nel corso dei decenni, è diventato un pò il marchio di fabbrica dei dei registi. Nonostante i Fratelli Coen si siano ormai sciolti e abbiano cominciato a lavorare separatamente, lo stile ha ampiamente influenzato il lavoro di Harder sulla serie.

Sembra che quattro siano stati gli aspetti fondamentali compresi dal regista nella produzione e realizzazione della serie: collaborazione, efficienza, scrittura ed editing e direzione degli attori. Riguardo la collaborazione, lavorando sul set pare che Harder abbia compreso come molte idee vengano implementate e potenziate dal lavoro fatto sul campo. Per favorire un processo di questo tipo va implementata, ovviamente, l'efficienza dell'organizzazione delle riprese e della calendarizzazione degli eventi. Importanza fondamentale, secondo lui, hanno anche la scrittura e l'editing che aiutano a capire sempre di più cosa funziona e cosa meno.

Riguardo la direzione degli attori, invece, diventa fondamentale la comunicazione. "Quindi voglio sempre essere molto chiaro con quello che voglio, e poi stiamo lavorando insieme per arrivarci e sono solo un fan e un buon pubblico. Se qualcuno fa qualcosa di divertente, rido sinceramente. Oppure, se è emozionante, dico loro: 'Oh mio Dio, è stato grandioso'" ha concluso. Raccontando della terza stagione di Barry Bill Harder ha parlato del cameo a sorpreso di Guillermo del Toro. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!