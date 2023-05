Barry, com'è finita la serie tv con Henry Winkler?

Barry è una serie televisiva creata da Bill Hader e Alec Berg. Lo show nel corso degli anni si è ritagliata una manciata di affezionati che l'hanno portata al successo, permettendole di vincere anche numerosi premi. Adesso che lo spettacolo è giunto al termine ci è sembrato giusto fare un breve recap di quello che abbiamo visto.

Il finale di Barry utilizza un trucco incredibile: ci dà esattamente quello che vogliamo lasciandoci ad affrontare le conseguenze, un'eco del tormento incisivo dello spettacolo.

Pensare che tutto è iniziato con un sicario che cercava una direzione e trovava rifugio sul palco. Erano tempi più semplici, anche più felici, ma Bill Hader e Alec Berg avevano in mente un'odissea più oscura: questa non è una storia felice, né la classica fiaba del bene contro il male: qui ognuno è avvolto da una diversa sfumatura di grigio.

Con il finale, la storia raggiunge una conclusione enfatica e scioccante, persino Henry Winkler è rimasto sconvolto da come finisce Barry. Adesso però andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede e chi muore alla fine dello show.

Gli uomini di Hank affrontano Fuches, alias The Raven, dopo aver rivelato di aver rapito Sally e John nel tentativo di attirare Barry a NohoBal. Dopo che Fuches affronta Hank sulla morte di Cristobal, finiscono tutti per spararsi a vicenda - un ragazzo lancia persino una granata.

Fuches porta John da Barry e condivide un ultimo sorriso con suo nipote prima di scomparire nell'oscurità. Hank sanguina ai piedi della statua d'oro di Cristobal, afferrandogli la mano mentre scivola via. Sally dice a Barry che dovrebbe costituirsi in modo che Gene non venga imprigionato per l'omicidio di Janice, ma non pensa che sia "il piano di Dio" dopo che era disposto a sacrificarsi e finì per essere "risparmiato".

La mattina dopo, Sally fugge con John, lasciando Barry da solo. Controlla la casa di Gene, e proprio quando Tom lo convince ad arrendersi, Gene gli spara alla testa.

Facciamo un salto ancora più lontano nel futuro, dove Sally è ora un'insegnante di teatro di successo e John è un adolescente. Fa una faccia coraggiosa, ma è ancora consumata dal senso di colpa e dalla paranoia.

John va a dormire a casa del suo amico, dove guardano The Mask Collector, il film biografico su Barry Berkman che sua madre non gli ha permesso di vedere. Alla fine, scopriamo cosa è successo alle loro controparti nella vita reale: Gene sta scontando l'ergastolo per gli omicidi di Janice e Barry, mentre Barry è stato sepolto in un cimitero militare con tutti gli onori.

Gene ha ucciso Barry proprio mentre era pronto a pagare per i suoi peccati. In tal modo, non solo ha perso la strada verso l'innocenza, ma ha aperto la strada alla cosa che temeva di più: uno psicopatico glorificato come un eroe. L'ammirazione lacrimosa di John mentre l'episodio diventa nero è la ciliegina sulla torta. Anche nella morte, Barry ha vinto.

Se volete saperne di più sul dietro le quinte dello show, ecco cosa ha imparato Bill Hader dirigendo Barry.

Naturalmente il numero delle morti nel finale viene da sé, oltre a Barry ci lascia anche NoHo Hank, che muore in uno scontro a fuoco con gli uomini di Fuches.