Barry a confronto con Nash Wells nelle nuovo foto di The Flash

Il network The CW ha reso pubbliche delle foto del prossimo episodio della sesta stagione di The Flash intitolato 'The Exorcism of Nash Wells' che vedrà il protagonista Barry Allen confrontarsi con Reverse-Flash.

All'interno delle nuovo foto - che vi ricordiamo potete trovare in calce all'articolo - oltre a un faccia a faccia ravvicinato tra il personaggio interpretato da Grant Gustin e il villain che ha preso possesso del corpo di Nash Wells, possiamo notare anche Cisco (Carlos Valdes) mentre imbraccia un fucile e Caitlin (Danielle Panabaker).

Dal video promo di The Flas 6x15 abbiamo potuto notare come Barry sia disposto a tutto pur di non permettere al Reverse-Flash di trionfare, e per farlo sembra sia disposto ad assumere anche delle sostanze che potrebbero creare seri problemi. Allo stesso tempo Scarlett Speedster, Kamilla, Mirror-Iris, Frost e Joe dovranno fronteggiare un nuovo pericoloso metaumano, Sunshine (Natalie Sharp).

Ecco la sinossi ufficiale dell'episodio 'Un nuovo pericoloso metaumano entra in azione a Central City - Flash (Grant Gustin) deve affrontare una metaumana di nome Sunshine (la guest star Natalie Sharp). Nel frattempo, Cisco (Carlos Valdes) si impegna per aiutare Nash (Tom Cavanagh).

A tutti gli appassionati della serie dell'Arrowverse, ricordiamo che è stata interrotta la produzione di The Flash per prevenire situazioni di pericolo dovuti alla pandemia del COVID-19 (coronavirus).