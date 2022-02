Barry: HBO svela la data d'uscita della terza stagione con Bill Hader

HBO ha svelato la data d'uscita e le prime immagini della terza stagione di Barry, serie con protagonista Bill Hader la cui seconda stagione si era chiusa con un enorme cliffhanger. Gli ultimi episodi risalgono al maggio 2019, quindi è passato parecchio tempo dalla ripresa dello show, ma, superato anche l'ostacolo della pandemia, è tutto pronto.

La terza stagione di Barry esordirà su HBO e in streaming su HBO Max a partire dal 24 aprile 2022. La lunga pausa dello show è dovuta alla pandemia di coronavirus, in quanto le riprese della terza stagione sarebbero dovute partire nel marzo 2020, ma sono state rinviate di oltre un anno; le riprese di Barry 3 sono ufficialmente iniziate nell'agosto 2021 e dopo otto mesi gli episodi inizieranno quindi la messa in onda su HBO.

Proprio Hader aveva ricordato il momento in cui tutto venne interrotto, a un passo dall'inizio delle riprese: "Proprio quando è avvenuto il blocco a marzo eravamo a una settimana dall’inizio delle riprese", ha detto Hader. "L'ultima volta che sono stato in una stanza con molte persone è stata letta la tabella per gli episodi 1 e 2 della stagione 3 ed eravamo pronti per iniziare e poi tutto è stato chiuso".

Come gli spettatori ricorderanno la seconda stagione dello show si è conclusa con Gene Cousineau (Winkler) che ricorda un dettaglio chiave sulla morte della sua ragazza, il detective Janice Moss (Paula Newsome) e gli è stato rivelato da Fuches (Stephen Root) che Barry era responsabile della sua morte.

Ormai non manca molto quindi al ritorno della serie, il cui cast comprende anche Henry Winkler, Stephen Root e Sarah Goldberg. Vi lasciamo con la nostra recensione della seconda stagione di Barry, siete curiosi di scoprire come proseguirà la serie? Fatecelo sapere nei commenti!