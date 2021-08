Barry, iniziate le riprese della terza stagione della serie con Bill Hader

La seconda stagione della serie HBO Barry con protagonista Bill Hader si è conclusa con un cliffangher enorme e finalmente, dopo due anni di stop, la produzione della terza stagione è iniziata.

Barry era stata rinnovata per una terza stagione nel 2019, ora l'account Twitter ufficiale di HBO ha confermato la notizia dell'inizio delle riprese, come potete vedere in calce alla notizia, pubblicando una foto delle star Bill Hader e Henry Winkler sul set e scrivendo: "È ora di un altro successo. #BarryHBO è tornato in produzione per la terza stagione".

Le riprese della serie erano programmate per iniziare nel marzo dello scorso anno, ma sono state rinviate a causa della pandemia di COVID-19. Parlando in un'intervista con Late Night with Seth Meyers, Hader ha rivelato di aver già scritto le stagioni 3 e 4:



"Proprio quando è avvenuto il blocco a marzo eravamo a una settimana dall’inizio delle riprese", ha detto Hader. "L'ultima volta che sono stato in una stanza con molte persone è stata letta la tabella per gli episodi 1 e 2 della stagione 3 ed eravamo pronti per iniziare e poi tutto è stato chiuso".



Come gli spettatori ricorderanno la seconda stagione dello show si è conclusa con Gene Cousineau (Winkler) che ricorda un dettaglio chiave sulla morte della sua ragazza, il detective Janice Moss (Paula Newsome) e gli è stato rivelato da Fuches (Stephen Root) che Barry era responsabile della sua morte.



Vi lasciamo con la nostra recensione della seconda stagione di Barry, siete curiosi di scoprire come proseguirà la serie? Fatecelo sapere nei commenti!