Barry non ne può più nel nuovo teaser di Crisi sulle Terre Infinite

La quarta e quinta parte di Crisi sulle Terre Infinite stanno per arrivare, manca davvero poco. E con l'avvicinarsi alla conclusione del megacrossover dell'Arrowverse, Barry inizia a perdere la calma...

Il 14 gennaio, durante le time slot solitamente dedicate a Arrow e Legends of Tomorrow, andranno in onda le ultime due parti del crossover Crisi sulle Terre Infinite, il tanto anticipato evento degli eventi dell'Arrowverse.

The CW ha recentemente diffuso un nuovo teaser in cui Barry/The Flash (Grant Gustin) sembra essere arrivato al limite della sopportazione, e decide di reagire senza curarsi delle conseguenze.

Lo Scarlet Speedster e gli altri Paragon sono infatti bloccati nel Vanishing Point, da dove parrebbe praticamente impossibile uscire.

Sara (Caity Lotz), Kara (Melissa Benoist) e il resto degli eroi non sono favorevoli all'azione, ma a Barry non importa.



Non sappiamo se questa scena precede o segue quella anticipata in altri teaser in cui Oliver comunica a Barry di essere all'interno della Speed Force, ma una cosa è certa: anche in queste ultime due ore, non mancheranno i colpi di scena.



E in attesa di scoprire cosa ne sarà del Multiverso e dei suoi abitanti, qui possiamo ripercorrere insieme gli avvenimenti delle prime tre parti di Crisi sulle Terre Infinite.