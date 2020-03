Barry è pronto a tutto nel nuovo promo ufficiale di The Flash 6x15

Dopo la messa in onda della puntata 6x14, The Flash è pronto a fare ritorno questa domenica su The CW con un nuovo episodio intitolato "The Exorcism of Nash Wells", per cui è stato da poco pubblicato un nuovo promo ufficiale.

Il filmato, che potete visionare nel player in alto, anticipa un nuovo scontro tra Reverse-Flash e il nostro Barry Allen, che pur di fermare il villain sembra pronto ad assumere una sostanza che potrebbe nascondere delle controindicazioni catastrofiche. "

Questa la sinossi ufficiale dell'episodio: "Un nuovo pericoloso metaumano entra in azione a Central City - Flash (Grant Gustin) deve affrontare una metaumana di nome Sunshine (la guest star Natalie Sharp). Nel frattempo, Cisco (Carlos Valdes) si impegna per aiutare Nash (Tom Cavanagh)." Diretta da Eric Dean Seaton, la puntata è scritta da Lauren Barnett & Sterling Gates.

The Flash 6x15 andrà in onda sui canali di The CW il prossimo 17 marzo. Per altri approfondimenti, vi ricordiamo che Kaya Compton è stata promossa a regular della sesta stagione. La Compton si unirà quindi al Team Flash come membro fisso nella settima stagione insieme a Brandon McKnight, che riprenderà il ruolo di Chester P. Runk, personaggio molto amato dai fan e dagli autori dello show nonostante sia apparso solamente in tre episodi della stagione in corso.