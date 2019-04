Barry: rinnovata per la terza stagione la serie con Bill Hader

A dieci giorni dalla première della seconda stagione di Barry, HBO ha annunciato ufficialmente il rinnovo per una terza stagione dello show comico con protagonista Bill Hader. La serie è stata creata dallo stesso attore insieme ad Alec Berg; la seconda stagione è composta da otto episodi ed è stata distribuita lo scorso 31 marzo.

Nel secondo ciclo d'episodi Barry tenta d'immergersi completamente nel mondo della recitazione. La serie infatti racconta la storia di un ex marine, Barry Berkman, che si ricicla killer low-cost in giro per il Midwest.

Profondamente insoddisfatto, Barry finisce a Los Angeles per uccidere qualcuno ma finisce per imbattersi in una comunità di aspiranti teatranti.

Nella seconda stagione Barry scoprirà ulteriori motivi che l'hanno spinto verso la scelta di diventare un killer.



Nel cast principale di Barry ritroviamo il personaggio di Stephen Root, preoccupato nel pensare ad un futuro senza la sua principale fonte di reddito, insieme a Sarah Goldberg, studentessa di recitazione, Anthony Corrigan nel ruolo di un mafioso molto particolare e infine Henry Winkler, premiato per il suo personaggio dell'insegnante di recitazione pomposo ma accattivante che prende Barry sotto la propria ala.

Barry ha ricevuto tre Emmy Award nell'ultima edizione, fra cui il premio al miglior attore non protagonista per Henry Winkler.

Bill Hader è nel cast di IT: Chapter Two nel ruolo di Richie Tozier da adulto - nel primo film interpretato da Finn Wolfhard, che recentemente ha parlato del suo approccio per il personaggio del giovanissimo membro del Club dei Perdenti.