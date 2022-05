Barry, la serie di HBO è stata rinnovata per una quarta stagione!

Dopo l'arrivo della terza stagione di Barry su HBO lo scorso Aprile, il network ha raccolto ancora una volta un buon successo, che ha portato al rinnovo dello show per una quarta stagione.

Questo annuncio arriva in verità mentre la terza stagione è ancora in onda, con il finale fissato per il 12 Giugno. La produzione della stagione 4 inizierà a Los Angeles proprio nel corso del mese di Giugno, con la star della serie Bill Hader che dirigerà tutti e otto gli episodi. Per chi non lo ricordasse Hader è il co-creatore di Barry insieme ad Alec Berg.

La serie segue un sicario che sogna di diventare un attore, che non riesce in alcun modo a scappare dal ventre della criminalità. "Bill, Alec e l'intero cast e la troupe hanno realizzato una deliziosa terza stagione di Barry, è una miscela magistrale di risate e suspense", ha dichiarato Amy Gravitt, EVP Programming di HBO. "Sono così felice di annunciare che stiamo ritornando con la quarta stagione".

Le prime due stagioni della dark comedy hanno ricevuto un totale di 30 nomination agli Emmy e 6 premi conquistati, tra cui Miglior attore protagonista in una serie comica per Hader, Miglior attore non protagonista in una serie comica, Miglior montaggio del suono per una serie comica o drammatica (mezz'ora) e animazione e Miglior missaggio sonoro eccezionale per una serie comica o drammatica (mezz'ora) e animazione.

Intanto vi lasciamo con il trailer di Barry 3.