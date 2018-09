Barry: lo show con Bill Hader e Henry Winkler disponibile su Chili

Da ieri Chili ha reso disponibile lo show della HBO, Barry, fresca vincitrice di due Emmy e trasmessa da fine marzo dall'emittente statunitense. Lo show, creato da Alec Berg e Bill Hader, si è aggiudicato due premi agli Oscar tv, per Henry Winkler quale miglior attore non protagonista e per Bill Hader come miglior attore protagonista.

Barry è una dark comedy che segue la storia di un ex marine, Barry Berkman (Bill Hader), un killer sottopagato e costantemente depresso che si trasferisce a Los Angeles per uccidere un aspirante attore. Per seguire la sua vittima, Barry s'iscrive al corso di recitazione tenuto da Gene Cousineau (Henry Winkler) e finisce per integrarsi nel gruppo, tanto da prendere la decisione di iniziare una nuova esperienza come aspirante attore. Tuttavia il suo passato da killer tornerà a perseguitarlo.

Il cast di Barry è composto da Bill Hader, Stephen Root, Sarah Goldberg, Glenn Fleshler, Anthony Carrigan e Henry Winkler.

Quest'ultimo, conosciuto principalmente per l'iconico ruolo di Fonzie in Happy Days ha vinto il suo primo Emmy Award all'età di 72 anni, affermando scherzosamente sul palco di avere solo '37 secondi, e questo discorso l'ho scritto 43 anni fa'.

Nel 2019 vedremo Bill Hader in IT - Chapter Two, nella parte di Richie Tozier da adulto (ruolo interpretato dalla star di Stranger Things, Finn Wolfhard, nel primo film).