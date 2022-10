Barry, la star Anthony Carrigan conferma: 'Ecco quando finirà la serie HBO'

Dopo il rinnovo di Barry per la quarta stagione, HBO ha già anticipato il ritorno dello show nella programmazione del 2023 ma adesso è arrivata la notizia che probabilmente tutti avevano previsto. Durante un'ospitata nel podcast Hollywood At Home With The Creative Coalition, Anthony Carrigan ha confermato che lo show terminerà con la Stagione 4.

La terza stagione si è conclusa con l'incontro di Barry Berkman (Bill Hader) con un finale che avrebbe reso difficile per il personaggio principale tornare alla sua normale routine quotidiana in cui frequenta corsi di recitazione e allo stesso tempo svolge il lavoro di sicario segreto a pagamento.

Come ha raccontato Hader a Vulture, "Un uomo può farla franca solo fino a un certo punto. So che a volte guardando gli show mi sento dire: 'Stanno cercando di far andare avanti la cosa e ora sta diventando ridicolo far andare avanti la cosa'". Ma Barry è sempre stato sorprendente, quindi dovremo aspettare il series finale per vedere come si risolverà la situazione.

La serie segue un sicario che sogna di diventare un attore, che non riesce in alcun modo a scappare dal ventre della criminalità. "Bill, Alec e l'intero cast e la troupe hanno realizzato una deliziosa terza stagione di Barry, è una miscela magistrale di risate e suspense", aveva dichiarato Amy Gravitt, EVP Programming di HBO all'epoca del rinnovo dello show. "Sono così felice di annunciare che stiamo ritornando con la quarta stagione".

Le prime due stagioni della dark comedy hanno ricevuto un totale di 30 nomination agli Emmy e 6 premi conquistati, tra cui Miglior attore protagonista in una serie comica per Hader, Miglior attore non protagonista in una serie comica, Miglior montaggio del suono per una serie comica o drammatica (mezz'ora) e animazione e Miglior missaggio sonoro eccezionale per una serie comica o drammatica (mezz'ora) e animazione.

Barry 4 è stata anticipata dal teaser trailer delle serie HBO più attese della prossima stagione e che include anche immagini di The Last of Us.