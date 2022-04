Barry: nel nuovo trailer della Stagione 3 torna il passato violento del protagonista

HBO ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della terza stagione di Barry, acclamata serie vincitrice di Emmy che riprenderà le vicende del protagonista, un ex-assassino a pagamento che decide improvvisamente di lasciarsi il passato alle spalle per intraprendere una carriera nella recitazione. Ovviamente, il passato tornerà a fargli visita.

Questa terza stagione, di cui il protagonista Bill Hader ha diretto tutti gli episodi, tornerà su HBO Max domenica 24 aprile (in Itala dovrebbe approdare prossimamente su Sky e Now).

Nella stagione faranno ritorno tutti i personaggi regular, come Stephen Root (HBO's "Perry Mason") nel ruolo di Monroe Fuches, l'ex partner di Barry attualmente in clandestinità; Sarah Goldberg ("Hindsight") nel ruolo di Sally, la ragazza di Barry che sta per lanciare la sua prima serie TV; Anthony Carrigan ("Gotham") come Noho Hank, capo della mafia cecena a Los Angeles; e Henry Winkler ("Arrested Development") come Gene Cousineau, l'ex insegnante di recitazione di Barry che è in lutto per la perdita della sua ragazza, il detective Janice Moss (assassinata da Barry).

Nella terza stagione torna come regular Sarah Burns (HBO's "Enlightened") nei panni del Detective Mae Dunn. Il cast include anche D'Arcy Carden ("The Good Place") come Natalie Greer e Michael Irby (HBO's "True Detective"; Mayans MC) come Cristobal.

Deciso a lasciarsi alle spalle il suo passato violento in favore della sua ritrovata passione, Barry (Hader) sta cercando di allontanarsi dal mondo degli omicidi su commissione per immergersi completamente nella recitazione. Ma uscirne è complicato. Mentre Barry ha eliminato molti dei fattori esterni che lo hanno spinto verso la violenza, scopre presto che non erano le uniche forze in gioco. Cosa c'è nella sua psiche che lo ha portato a diventare un assassino in primo luogo?

Nell'attesa, vi lasciamo alla recensione della seconda stagione di Barry.