Based on a True Story: Kaley Cuoco e Chris Messina malati di podcast nel trailer

Peacock ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Based on a True Story, che vede protagonisti Kaley Cuoco e Chris Messina. Il filmato è stato presentato durante gli upfront di NBCUniversal alla Radio City Music Hall, location che al momento è circondata dalle proteste degli sceneggiatori, ai quali si è unito Neil Gaiman nelle ultime ore.

La nuova serie avrà al centro l'ossessione tutta americana per i podcast a tema true crime. "Mi affascinava l'idea di una coppia di coniugi, con la quale ci si può identificare, i cui sogni giovanili non si erano realizzati e che vedeva nell'ondata di true crime un'opportunità per cambiare la propria vita e salvare il proprio matrimonio", ha dichiarato il creatore della serie Craig Rosenberg. "La nostra ambientazione a Los Angeles - la città dove tutti vogliono essere famosi - è diventata uno sfondo vivido per la nostra storia di fama, ambizione, aspirazione e omicidio".

Oltre a Cuoco e Messina, Based On A True Story è interpretato da Tom Bateman, Priscilla Quintana, Liana Liberato, Natalia Dyer, Alex Alomar Akpobome, Aisha Alfa, Annabelle Dexter-Jones e Li Jun Li. Qualche giorno fa sono state pubblicate le prime immagini di Based on a True Story. Dopo il successo di The Big Bang Theory e di The Flight Attendant, si preannuncia come un'altra serie vilente per Kaley Cuoco.

Sinossi: Serie in grado di mescolare comicità e dramma, Based on a True Story racconta di un agente immobiliare, un'ex stella del tennis e un idraulico che colgono un'opportunità unica per capitalizzare la recente ossessione degli americani per il true crime. La candidata agli Emmy Award Kaley Cuoco interpreta il ruolo di "Ava Bartlett", insieme a Chris Messina nel ruolo di "Nathan" e Tom Bateman nel ruolo di "Matt".

La serie debutterà l'8 giugno in esclusiva su Peacock.

Tutti gli otto episodi della serie saranno distribuiti contemporaneamente. Rosenberg, oltre che autore della serie, è anche sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Jason Bateman, Michael Costigan e Cuoco, insieme ai produttori esecutivi Roxie Rodriguez per Aggregate Films e Melissa Blake. La serie è prodotta da UCP, Universal Studio Group.