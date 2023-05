Based on a True Story, Peacock annuncia l'arrivo della serie con nuove foto esclusive!

Tenetevi forte, perché manca davvero pochissimo: Based on a True Story arriverà l'8 Giugno su Peacock. La piattaforma streaming ha infatti appena condiviso alcune immagini per dare ai suoi spettatori un assaggio di cosa gli aspetta.

Nelle immagini che vi abbiamo allegato, è possibile vedere in generale delle espressioni terrorizzate e decisamente contratte. Nella sinossi ufficiale della serie infatti si legge: "Un thriller cupo e comico, basato su una storia vera, parla di un agente immobiliare, un'ex star del tennis e un idraulico che colgono un'opportunità unica per capitalizzare l'ossessione americana per il vero crimine". Una trama che ha subito attirato l'attenzione del grande pubblico e la curiosità dei più affezionati al cast che la porterà in vita.

Nel cast infatti troviamo Kaley Cuoco, una dei protagonisti di The Big Bang Theory. L'attrice infatti interpreta Penny nella serie tv, un personaggio sfaccettato e molto apprezzato dal pubblico. In Based on a True Story l'attrice interpreterà Ava Bartlett. Per chi non lo sapesse, l'attrice è inoltre protagonista di L'Assistente di Volo.

Ma il cast non è di certo finito qui, perché tra i nomi troviamo Chris Messina, Priscilla Quintana, Liana Liberato, Tom Bateman, Aisha Alfa, Lin Jun Li, Annabelle Dexter-Jones e Alex Alomar Akpobome.