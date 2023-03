Bass Reeves: Demi Singleton entra nel cast del nuovo spin-off di Yellowstone

L'universo di Yellowstone continua a espandersi, dando vita a un'affascinante serie di storie. Una delle ultime arrivate è Bass Reeves, spin-off le cui riprese sono in corso in Texas e che, a quanto pare, ha aggiunto un'importante star al suo gruppo. Secondo quanto riportato da Variety, la star di King Richard, Demi Singleton, si è unita al cast.

Singleton si è unita al cast di Bass Reeves nel ruolo di Sally, la figlia di Bass Reeves (David Oyelowo) e Jennie (Lauren E. Banks). L'attrice si unisce a un cast che comprende anche Barry Pepper, Dennis Quaid, Forrest Goodluck e Grantham Coleman. Il creatore del franchise di Yellowstone, Taylor Sheridan, sarà il produttore esecutivo della serie e ne dirigerà gli episodi, mentre Oyelowo e sua moglie, Jessica Oyelowo, saranno anche produttori esecutivi.

Bass Reeves racconterà la storia del leggendario uomo di legge del selvaggio West. Reeves (Oyelowo), conosciuto come il più grande eroe di frontiera della storia americana e forse ispirazione per "The Lone Ranger", ha lavorato nell'era post-Ricostruzione come ufficiale di pace federale nel Territorio Indiano, catturando oltre 3.000 dei più pericolosi criminali senza mai essere ferito. La serie era stata precedentemente annunciata nel 2021 come show indipendente, prima di essere ufficialmente inserita nel canone di Yellowstone la scorsa estate.

"Le storie che io e Jess vogliamo raccontare sono sconvolgenti e piene di personaggi come quelli che raramente abbiamo visto sullo schermo", aveva spiegato all'epoca dell'annuncio Oyelowo. "La straordinaria storia di Bass Reeves esemplifica proprio questo. Collaborare con talenti di livello mondiale come Taylor Sheridan per raccontare queste storie al più ampio pubblico possibile è il nostro sogno, e crediamo che questo possa essere realizzato grazie alle ambizioni condivise con ViacomCBS e le sue piattaforme, insieme ai nostri esperti e brillanti partner produttivi dei 101 Studios".

Per quanto riguarda la serie principale, Yellowstone 5 ha debuttato in Italia mentre recentemente sono circolate voci su un possibile addio di Kevin Costner.