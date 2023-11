Bass Reeves: alla nuova serie western sono voluti 5 mesi per 3 episodi

La nuova serie di Taylor Sheridan, Lawmen: Bass Reeves, sarà ambientata in Texas e, proprio a causa della location e delle sue condizioni climatiche particolari, il team di produzione ha impiegato ben 5 mesi per girare 3 episodi dello show. In un’intervista con Collider, Damian Marcano, uno dei registi, ha spiegato le difficoltà incontrate.

Dopo aver fatto chiarezza sul fatto che Lawmen: Bass Reeves non sarà uno spin off di Yellowstone, torniamo a parlare della nuova serie creata da nuovo Re Mida del western Taylor Sheridan per riportare delle difficili condizioni in cui il team ha dovuto lavorare e dei motivi che stanno dietro al fatto che in cinque mesi di riprese si siano riusciti a realizzare soltanto tre episodi della serie.

Damian Marcano ha spiegato quanto sia stato complicato trovare il momento giusto per girare, avendo come scenografia le pianure texane piuttosto che un set al chiuso: “Lo stato del Texas e le sue condizioni climatiche sono stati i problemi principali. Madre Natura ha deciso cosa avremmo fatto e quando l’avremmo fatto. Quindi mi ci sono voluti, credo, cinque mesi e mezzo per completare tre di questi episodi. Non è il tipo di situazione per cui uno si domanda come mai non funzionino le luci sul set. È più qualcosa tipo: ‘C’è una tempesta che sta arrivando sulle piane, e non possiamo girare adesso. L’intero team sarebbe in pericolo. Quindi, indovinate? Non possiamo girare adesso’”.

Quindi ha continuato: “È stata una vera e propria frustrazione creativa sia per i registi che per gli attori della produzione, che si erano preparati per venire a girare in determinati momenti”.

In attesa di poter vedere realizzato lo show e di capire quando potrà debuttare sul piccolo schermo, vi lasciamo alle parole di David Oyelowo a proposito di Lawmen: Bass Reeves.