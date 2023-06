Bass Reeves: una delle star di Yellowstone si aggiunge al cast del nuovo spin-off

Nonostante i problemi che affliggono Yellowstone in questo momento, legati soprattutto ai dissidi tra Kevin Costner e il resto della produzione, sono attualmente in corso i casting del nuovo spin-off della serie, Lawmen: Bass Reeves, che nella sua prima stagione avrà David Oyelowo protagonista. Al cast si è aggiunto uno dei volti di Yellowstone.

TVLine ha annunciato che la produzione della serie spin-off di Paramount+ ha ingaggiato Mo Brings Plenty come series regular. L'attore interpreterà Minco Dodge, un nativo americano Choctaw amico del protagonista Bass Reeves, interpretato da David Oyelowo. L'attore attualmente interpreta il braccio destro di Rainwater, Mo, in Yellowstone.

Nel corso della giornata di ieri sono stati annunciati altri ingressi nel cast di Lawmen: Bass Reeves, tra cui Dale Dickey nel ruolo di Widow Dolliver, Tosin Morohunfola nel ruolo di "Jackrabbit Cole" e Margot Bingham nel ruolo di Sarah Jumper. Questi si aggiungono ai nomi già confermati, che comprendono il già citato Oyelowo, Lauren E. Banks, Demi Singleton, Barry Pepper, Dennis Quaid, Forrest Goodluck, Grantham Coleman e Donald Sutherland.

Lawmen: Bass Reeves racconterà la storia del leggendario uomo di legge del selvaggio West. Reeves (Oyelowo), conosciuto come il più grande eroe di frontiera della storia americana e probabilmente ispiratore di "The Lone Ranger", ha lavorato nell'era post-Ricostruzione come ufficiale di pace federale nel Territorio Indiano, catturando oltre 3.000 dei più pericolosi criminali senza mai essere ferito. La serie era stata precedentemente annunciata nel 2021 come show indipendente, prima di essere ufficialmente inserita nel canone di Yellowstone la scorsa estate.

"Le storie che io e Jess vogliamo raccontare sono sconvolgenti e piene di personaggi come quelli che raramente abbiamo visto sullo schermo", aveva spiegato all'epoca Oyelowo. "La straordinaria storia di Bass Reeves esemplifica proprio questo. Collaborare con talenti di livello mondiale come Taylor Sheridan per raccontare queste storie al più ampio pubblico possibile è il nostro sogno, e crediamo che questo possa essere realizzato grazie alle ambizioni condivise con ViacomCBS e le sue piattaforme di punta, insieme ai nostri esperti e brillanti partner produttori dei 101 Studios".

Attualmente non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per la serie né una data confermata per l'inizio delle riprese, a causa dello sciopero degli sceneggiatori.