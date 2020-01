La bassista omaggiata da The Marvelous Mrs. Maisel non ha apprezzato la sua trasposizione

A pochi giorni dalla pubblicazione della terza stagione, The Marvelous Mrs. Maisel è stata rinnovata da Amazon Prime Video, ma l'ultima ondata di episodi si è guadagnata anche una detrattrice speciale, ossia la bassista Carol Kaye , la quale ha ispirato il personaggio di Carole Keene, interpretata da Liza Weil.

La bassista ha parlato con il New York Post del modo in cui è stata trasposta nello show, spiegando come non si sia sentita lusingata dall'operazione: "tante persone mi dicono 'quella sei tu, l'adoro!' ma io non sono un cartone e la mia vita non è uno scherzo. Nessuno mi ha contattato. Non ne sapevo nulla. Ho pensato che fosse abbastanza brutta, una sorta di calunnia".



Ricordiamo che la sua versione televisiva in The Marvelous Mrs. Maisel diventa amica di Midge (Rachel Brosnahan) nel corso del tour al seguito del cantante Shy Baldwin (Leroy McClain) e anche lei è una donna forte in un settore dominato dagli uomini. Carol Kaye, infatti, ha avuto una carriera di tutto rispetto e molto longeva e ha suonato per artisti come i Beach Boys o Sonny and Cher.



Nonostante le similitudini, però, la donna non ha apprezzato il risultato finale: "è una sciocca e banale rappresentazione hollywoodiana che non ha nulla a che fare con me o con la mia storia", ha dichiarato Kaye. "Hanno preso alcune cose dal mio libro e hanno creato un personaggio che non è affatto me. Dovete capire che non è facile quando sei anziana e una cosa non ha niente a che fare con te ma le persone pensano che sei tu. Capiamoci, ho il senso dell'umorismo, ma sono una professionista ma questo mi sembra un insulto".

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Carol Kaye?



Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione della terza stagione di The Marvelous Mrs. Maisel.