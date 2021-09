I Bastardi di Pizzofalcone 3: ecco tutto ciò che sappiamo sulla serie in arrivo su Rai 1

Sta per tornare con una nuova stagione I Bastardi di Pizzofalcone, la serie di Rai 1 tratta dai libri di Maurizio De Giovanni che negli anni scorsi ha riscosso un enorme successo di pubblico e di critica.

Ritroveremo ancora una volta l'amatissimo ispettore Lojacono interpretato da Alessandro Gassmann che con la sua squadra del Commissariato di Pizzofalcone dovrà affrontare nuove incredibili sfida nella Napoli dei giorni nostri. La serie sarà composta da 12 episodi della durata di 50 minuti circa che andranno in onda per 6 settimana. La prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 verrà trasmessa su Rai 1 il prossimo 20 settembre e sarà disponibile in contemporanea anche su Rai Play.

Questa nuova stagione della fiction potrà contare su una nuova regista, ovvero Monica Vullo, che dirigerà la serie dopo Carlo Carlei che si è occupato prima stagione ed Alessandro D'Alatri che ha diretto la seconda. La Vullo è un nome abbastanza conosciuto delle tv nostrana avendo diretto in passato serie di successo come: Don Matteo, Un Passo dal Cielo, Distretto di Polizia e Il paradiso delle signore.

Oltre al già citato Alessandro Gassmann il cast sarà composto anche da: Luigi Petrucci (il questore Rosario Ardito) Riccardo Zinna (il vice questore Di Vincenzo), Imma Piro (Dora), Alessia Lamoglia (Marinella), Giovanni Esposito (Frate Leonardo) e Matteo Martari (il magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia).