Bastianich vittima di vandalismo, distrutto il suo ristorante negli USA: ecco perchè

La situazione in America è davvero tesa a causa delle proteste contro il razzismo, e la morte di George Floyd ha portato rivolte e disordini in molte delle più grandi metropoli del paese, tra cui Los Angeles, dove l'ex giudice di Masterchef Joe Bastianich ha un ristorante.

Forse sarebbe meglio parlare al passato, perché i manifestanti (o per lo meno quelli più violenti), hanno preso d'assalto il locale e lo hanno praticamente distrutto. A rivelarlo è lo stesso chef: "Hanno spaccato il vetro e gettato benzina per bruciare gli interni, un disastro. Hanno rubato il vino e gli incassi. Tutti hanno il diritto di protestare e anche di agire per essere ascoltati, mi spiace però che una minoranza di persone sfrutti questi momenti per rubare o spaccare".

Purtroppo la situazione è degenerata quasi subito e sul territorio americano sono stati molti gli atti di vandalismo. Negozianti e ristoratori sono quindi stati costretti a pagare il prezzo della rivolta senza avere colpe, e il presidente Trump ha già dichiarato di essere pronto ad intervenire con l'esercito se il caos dovesse continuare. Bastianich si è però dichiarato a favore della protesta:

"Siamo indignati, questo Paese non può avere futuro se non risolve questa ferita razziale. Se il costo per dare giustizia a Floyd è un ristorante bruciato, lo sopporto. L’importante è non stare in silenzio".

La Pizzeria Mozza e Chi Spacca, questi i nomi delle due parti di cui si componeva il locale, era stato costretto a chiudere i battenti in seguito alla pandemia, e si preparava alla prossima riapertura: la sua sorte, purtroppo, non è stata delle migliori e il proprietario dovrà ora ricostruire e riparare i danni. Anche altre celebrità si sono unite al Black Lives Matter. La tematica è stata affrontata anche al cinema, per questo vi consigliamo 5 film contro il razzismo.