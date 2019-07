Il bat-segnale diventa il tatuaggio più in voga nel nuovo trailer di Batwoman

Forse per soppesare all'annuncio che Ruby Rose non sarà al Comic-Con, The CW ha pubblicato in anticipo sulla tabella di marcia un nuovo trailer per Batwoman, l'attesa nuova serie tv dell'Arrowverse televisivo.

Come potete vedere comodamente nel video presentato nel player all'interno dell'articolo, la protagonista Kate Kane scopre con suo sommo piacere che gli abitanti di Gotham apprezzano così tanto il lavoro notturno svolto da Batwoman che hanno iniziato a tatuarsi il suo bat-segnale.

Vi ricordiamo che la serie sarà ufficialmente presentata al pubblico del San Diego Comic-Con nelle prossime ore, dunque aspettativi ulteriori novità e magari anche un trailer più sostanzioso.

Le avventure di Kate Kane inizieranno dal prossimo 6 ottobre. La serie, prodotta dall'emittente The CW, vedrà come protagonista la cugina di Bruce Wayne, pronta a raccogliere l'eredità di difensore della città fittizia, ormai completamente sotto il controllo delle gang a causa della scomparsa di Batman.

Lo show farà parte dell'Elseworld, universo condiviso insieme a The Flash, Arrow e Supergirl, con la supereroina che farà la sua comparsa nell'atteso evento crossover Crisi sulle Terre Infinite per combattere la minaccia dell'Anti-Monitor.

Nel cast anche Rachel Skarsten, che interpreterà la villain principale della serie.

Per altre informazioni, vi rimandiamo al bellissimo poster ufficiale di Batwoman mostrato in occasione del Comic-Con.