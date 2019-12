Batista e il New World Order tra i nuovi membri della WWE Hall of Fame

La Road to Wrestlemania è già iniziata, grazie ai primi annunci sui nuovi membri della Hall of Fame: Dave Bautista e il New World Order (Hollywood Hogan, Sean Waltman, Kevin Nash e Scott Hall) saranno tra i protagonisti della prestigiosa cerimonia targata WWE.

Si sarà anche dato (quasi) completamente al cinema di questi tempi (come altri suoi illustri colleghi, del resto), ma Dave Bautista a.k.a. The Animal Batista ha avuto una considerevole carriera nel mondo del wrestling professionistico, e soprattutto sui ring della WWE.

Sei volte campione del mondo (quattro volte World Heavyweight Champion e due volte WWE Champion) e quattro volte Tag Team Champion (due volte con Ric Flair ai tempi dell'Evolution, e una con John Cena nel 2008, più una con Rey Mysterio nel 2005), oltre che vincitore di due Royal Rumble, Batista è stato protagonista di alcune delle più interessanti storyline dei primi duemila.

"Non credo di aver ancora registrato la cosa!" ha dichiarato Bautista ai microfoni di People. "E l'ho detto a Wrestlemania lo scorso anno: sarà anche la fine della mia carriera nel ring, ma non è la fine del mio viaggio con la WWE. Avrò sempre una connessione con loro, sarò sempre affiliato alla WWE, e spero di continuare a mantere buoni rapporti con loro. Quindi questa per me non è la fine. [...] Quello che posso dirvi è che ci si sente davvero bene, è così soddisfacente [essere introdotti nella HoF]. Sento di aver ottenuto qualcosa".

A unirsi all'attore de I Guardiani della Galassia arrivano i membri di un'altra storica stable, nWo, il New World Order, composto da Hulk Hogan (già WWE Hall of Famer dai tempi di Wrestlemania 21, nel 2005) nelle vesti di Hollywood Hogan, Kevin Nash (anche lui precedentemente introdotto nella HoF del 2015), Scott Hall (anche lui già membro della Hall of Fame, ma con l'alias di Razor Ramon), e Sean Waltman (entrato a far parte della HoF come membro della D-Generation X proprio nel 2019). I quattro verranno questa volta introdotti come gruppo. La stable trova le sue radici ai tempi della WCW, per poi continuare a lottare anche dopo il passaggio alla WWF/WWE.

La cerimonia di introduzione nella WWE Hall of Fame si terrà il 2 aprile 2020.