Dal Batman del 1989 al cast dell'Arrowverse: Robert Wuhl torna sul set

Tra i più famosi firl dedicati all'uomo Pipistrello c'è sicuramente il Batman diretto da Tim Burton con protagonisti Michael Keaton e Jack Nicholson. Dopo i rumors riguardanti l'arrivo di Tom Ellis sul set CW e la partecipazione di Burt Ward a Crisi Infinite, anche Robert Wuhl si unisce al cast, viaggiando all'interno del DCU.

Robert Wuhl è divenuto famoso per il suo ruolo di Alexander Knox, giornalista del Gotham Globe al fianco della reporter Vicki Vale (Kim Basinger). Nel film Knox ha il ruolo fondamentale di aiutare Vale nella scoperta della vera identità di Batman. Adesso, ad anni di distanza, l'attore è stato scritturato per una parte nell'Arrowverse.

Non si sa ancora molto su chi sarà il suo personaggio e se sarà schierato in prima linea, pronto a dare il suo contributo alla trama. Le indiscrezioni dal set del crossover lo vogliono impegnato a girare una scena seduto su una panchina, intento a leggere il giornale: che sia un indizio sulla sua parte? O è semplicemente un easter egg sul suo precedente ruolo? Intanto, pochi giorni fa è spuntata su twitter una foto dal set che ritraeva un'edizione della Gotham City Gazette: i titoli annunciavano l'imminente matrimonio di Bruce Wayne e Selina Kyle e, secondo rumors, Michale Keaton potrebbe recitare in un cameo nell'Arrowverse.

Sul set dici saranno anche, Erica Durance Lois Lane, Kevin Conroy (Bruce Wayne), Ashley Scott (Cacciatrice) e Jonathon Schaech (Jonah Hex). I dubbi sono ancora tanti, ma la CW si sta certamente preparando a qualcosa di spettacolare per questo inverno e tutti i tasselli stanno mettendosi al proprio posto: con le serie di Flah, Batwoman, Titans e Arrow in corso, l'hype per il crossover di fa sentire.