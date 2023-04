Batman: Amazon ordina altri due progetti sul Cavaliere Oscuro per la sua piattaforma

Batman: Caped Crusader non è più l'unico progetto DC in arrivo su Prime Video. Amazon ha, infatti, ordinato altri due progetti legati al mondo del Cavaliere Oscuro che arriveranno prossimamente sulla piattaforma streaming estendendo così la sua collaborazione con il mondo della DC. I due nuovi progetti saranno un film e una serie entrambi animati.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Amazon ha acquistato il film d'animazione originale Merry Little Batman e la serie animata Bat-Family.

Diretto da Mike Roth (Regular Show) da una sceneggiatura di Morgan Evans (Teen Titans Go!), Merry Little Batman è descritto come una commedia d'azione per famiglie che vede il giovane Damian Wayne trasformarsi in "Little Batman" per difendere la sua casa e Gotham dai cattivi che vogliono rovinare le sue vacanze.

Bat-Family, di cui Roth sarà produttore esecutivo, riprenderà gli eventi del film d'animazione, seguendo Batman, Alfred e Damian mentre affrontano i lati più divertenti e le frustrazioni della vita di una superfamiglia. Entrambi i progetti erano stati originariamente sviluppati per HBO Max prima di essere abbandonati dalla Warner Bros. Discovery nell'agosto del 2022.

"Batman: The Animated Series ha contribuito all'evoluzione della narrazione dei supereroi e ha scolpito il Cavaliere Oscuro per un'intera generazione", ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile della televisione di Amazon e MGM Studios, in un comunicato. "Batman: Caped Crusader continuerà senza dubbio questa tradizione e, insieme a Merry Little Batman e Bat-Family, siamo entusiasti di collaborare con Warner Bros. Animation per offrire una varietà di storie del mito di Batman ai nostri clienti di Prime Video in tutto il mondo".

Quest'ultima notizia arriva quasi due mesi dopo che Amazon ha ordinato due stagioni di Batman: Caped Crusader, una serie animata in arrivo dalle menti di Bruce Timm, Matt Reeves e J.J. Abrams.

L'attesissimo cartone animato era stato sviluppato per HBO Max, ma è stato cancellato nell'agosto del 2022 insieme ad altri progetti legati alla DC, come Batgirl. Anche se i dettagli sulla trama di Caped Crusader sono ancora sconosciuti, è confermato che lo show riporterà Batman alle sue radici noir, con il cortometraggio animato Batman: Strange Days di Timm che servirà da ispirazione per lo stile visivo della serie.

Ancora non c'è una data d'uscita per questi nuovi progetti animati sul mondo di Batman.