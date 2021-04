Batman anni '60, perché la serie era così buffa? Ecco di chi fu l'idea

Batman è una serie televisiva basata sull'omonimo personaggio dei fumetti trasmessa negli Stati Uniti d'America dal 1966 al 1968. In Italia è stata trasmessa per la prima volta a partire dal 28 novembre 1966 riscuotendo subito un grande successo.

La serie divenne celebre per la presenza di Adam West nel ruolo di Batman e Burt Ward in quello del suo giovane aiutante Robin che lottano contro il crimine difendendo Gotham City da un vasto assortimento di stravaganti supercattivi dai costumi sgargianti.

La serie rinunciava totalmente alle alle atmosfere cupe e tenebrose tipiche del personaggio dell'uomo pipistrello. Anzi è proprio ricordata per il suo stile umoristico e Camp, il caratteristico tema musicale composto da Neal Hefti e le scazzottate a tempo di musica, nelle quali i colpi vengono enfatizzati con scritte onomatopeiche che avvicinano il telefilm a un fumetto animato.

A tal proposito, era curiosa anche la scelta morale e ironica voluta per la Batmobile che, ad esempio, rimarcava costantemente l'importanza di allacciare le cinture di sicurezza. Essendo una serie seguita prevalentemente da ragazzini, inoltre, veniva spesso ricordato di fare i compiti, mangiare verdure e bere latte.

L'idea di uno show scanzonato benne da William Dozier il quale, dopo essere stato contattato dalla 20th Century Fox, decise di produrre una versione divertente di Batman. Dozier, in realtà, non aveva mai letto dei fumetti in vita sua, tuttavia dopo diverse letture di fumetti di Batman per documentarsi, decise che l'unico modo di far funzionare lo show sarebbe stato quello di forzare i toni sull'assurdo e rendere il programma in uno stile comico e camp assimilabile alla pop art. Sebbene non a tutti piacque l'idea, la serie fu comunque un grande successo internazionale.

