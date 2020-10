Batman Beyond, una star di Teen Wolf si candida per il live-action: ecco chi è

Nel corso di una recente intervista promozionale con Collider, una star della famosa serie tv Teen Wolf ha riportato in auge le idee per una produzione live-action dedicata a Batman Beyond, celebre versione alternativa e animata del Cavaliere Oscuro.

Si tratta di Tyler Posey, che si è candidato per interpretare Terry McGinnis. Posey ha dichiarato di essere un fan sfegatato della serie animata e dei fumetti di Batman ed è convinto di poter portare la sua energia di appassionato in una versione live-action del progetto DC Comics.

Da quando Michael Keaton è stato confermato per The Flash, infatti, i fanno hanno sperato nell'annuncio di un film o di una serie dedicata a Batman Beyond, e Posey è pronto a raccogliere la sfida: “Sì, voglio davvero fare Batman Beyond. Ricordo per filo e per segno il cartone animato originale, che ho visto e rivisto anni fa, e voglio adattarlo in uno show televisivo", ha spiegato. “Voglio farlo davvero. Penso che sarebbe una svolta davvero interessante avere una serie con un Batman più giovane che non sia Bruce Wayne. So che Rob Pattinson sta facendo il nuovo film in questo momento ed è più giovane ma non è giovane come me. Penso che sarebbe bello avere un vecchio Batman come mentore di un Batman più giovane".

Voi cosa ne pensate? Chi vorreste vedere nei panni di Terry McGinnis? Ditecelo nei commenti.

