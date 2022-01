Batman, Burt Ward sulla serie anni '60: 'Il mondo dei supereroi era completamente diverso'

I fan del Cavaliere Oscuro ricorderanno sicuramente Batman, la serie tv andata in onda negli anni 60 con Adam West nel ruolo di Bruce Wayne e Burt Ward in quello del suo giovane aiutante. E proprio l'interprete di Robin ha di recente ammesso che il mondo dei supereroi dell'epoca era totalmente diverso da quello odierno.

"Studiavo recitazione all'UCLA e aiutavo mio padre a case. È entrato un produttore e gli ho chiesto se sarebbe stato disposto a farmi un provino. Mi ha trovato un agente e la mia prima intervista è stata per Batman", ha parlato l'attore della sua prima esperienza nel mondo della recitazione.

"Io e lui siamo andati incredibilmente d'accordo. Entro cinque minuti dall'incontro, noi due stavamo ridendo così tanto che hanno dovuto dirci di calmarci. C'è stato un colpo di fulmine. Era la persona più divertente che abbia mai incontrato in tutta la mia vita. Nei fine settimana giocavamo a tennis insieme. Stavamo andando nei campi pubblici e le persone si guardavano e dicevano: 'Sono Batman e Robin che giocano a tennis!' Era un altro mondo".

Burt Ward paragonando questa alle molte odierne produzioni su Batman ha poi aggiunto: "Il mondo dei supereroi era completamente diverso. Voglio dire, non puoi immaginare. Una volta ero legato a un tavolo e Batman avrebbe dovuto fare un buco nel muro per salvarmi. Lo studio ha dimenticato di costruire un muro di separazione, e poi i ragazzi degli effetti speciali hanno usato la vera dinamite per far esplodere il palcoscenico. Non sono riuscito a sentire per una settimana".

L'attore ha poi aggiunto: "Era pericoloso. Ho continuato a vedere lo stesso dottore in ospedale. Mi ha detto che avrei dovuto prendere in considerazione una linea di lavoro diversa perché ero praticamente ogni settimana con qualcosa di rotto o bruciato. Lo studio ha stipulato una polizza di assicurazione sulla vita da 3 milioni di dollari per me".

Chissà cosa ne penserà Ward della scena in anteprima di The Batman, il film con Robert Pattinson nelle vesti di un Cavaliere Oscuro agli inizi del suo percorso come supereroe.