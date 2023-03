Batman: Caped Crusader, gli autori promettono: 'Sarà una serie eccezionale'

Dopo mesi di grande incertezza, l'attesissima serie tv animata Batman: Caped Crusader è stata salvata da Prime Video dopo essere stata 'scaricata' da HBO Max e Warner Media.

La produzione del progetto, creato dal regista di The Batman Matt Reeves in collaborazione con l'amico di lunga data JJ Abrams e Bruce Timm, famoso autore dell'acclamata serie tv animata originale Batman: La serie animata, procede ora a gonfie vele e nel corso di una recente intervista lo sceneggiatore Jase Ricci ha avuto modo di condividere nuove informazioni sullo show, ancora privo di una data d'uscita.

"Ho lavorato alla nuova serie tv animata di Bruce Timm, Batman: Caped Crusader, ho scritto il primo episodio, ho contribuito alla puntata e ho fatto anche un sacco di altre cose", ha spiegato l'autore DC. "È davvero divertente lavorare con questo personaggio, perché nonostante ci siano così tante interpretazioni diverse ormai, c'è comunque sempre qualcosa di nuovo che puoi fare. Se parti dalla sua essenza, puoi costruirci intorno qualunque cosa per renderlo diverso dalle versioni che ti hanno preceduto. C'è stata un po' di incertezza quando è successo quello che è successo, ma dentro di me ho sempre saputo che qualcuno avrebbe accettato di distribuire questa serie. È semplicemente eccezionale e tremendamente divertente, non poteva essere ignorata. E non volevo che facesse la fine di Batgirl: cancellando quel film mi hanno spezzato il cuore, non potevano buttare anche questa serie! Sapevo che sarebbe andato tutto bene, alla fine."

Il riferimento alla cancellazione di Batgirl è quantomai calzante, dato che Warner Media ha messo in vendita i diritti di Batman: Caped Crusader proprio qualche giorno dopo la 'morte' del film con Leslie Grace e Michael Keaton. Grazie a Prime Video, almeno uno dei due progetti ambientati a Gotham è sopravvissuto.