Batman Caped Crusader, Ed Brubaker scelto come capo sceneggiatore per la serie animata!

L'attesissima nuova serie animata Batman Caped Crusader ha messo a segno un importante colpo assicurandosi l'acclamato sceneggiatore Ed Brubaker come head writer della prima stagione.

Brubaker, conosciuto dai fan della Marvel per aver co-creato Il Soldato d'Inverno, ha avuto un glorioso passato in casa DC grazie ad una serie su Catwoman nei primi anni 2000 e l'acclamata Gotham City Central, che raccontava la quotidianità dei detective della polizia di Gotham City. Autore di numerosi progetti autonomi e indipendenti slegati dal mondo dei supereroi, per la tv ha recentemente sceneggiato anche Too old to die young di Nicolas Winding Refn.

"L'originale Batman: The Animated Series è stata una delle cose che mi ha fatto desiderare di scrivere fumetti di supereroi" ha dichiarato Brubaker, aggiungendo: "Se non fosse stato per quello che Bruce Timm e tutti i talentuosi scrittori e artisti hanno fatto con quello spettacolo, opere come la mia serie su Catwoman con Darwyn Cooke e Gotham Central con Greg Rucka e Michael Lark non sarebbero mai state realizzate. Quindi, quando Bruce Timm mi ha offerto la possibilità di venire a lavorare per questa nuova rivisitazione di Batman con lui, James Tucker, J.J. Abrams e Matt Reeves, non ho potuto dire di no".

Batman Caped Crusader sarà una rilettura noir della saga del supereroe ma non sarà legata in alcun modo a The Batman, il film con Robert Pattinson realizzato sempre da Matt Reeves. La prima stagione sarà composta da dieci episodi e uscirà nel 2023.