Batman Caped Crusader sarà diverso da tutto ciò che i fan hanno visto prima

Batman: Caped Crusader sarà molto diverso da Batman: La serie animata, e l'acclamato sceneggiatore di neo-noir Ed Brubaker ha voluto avvisare i fan in merito alla serie tv creata da Matt Reeves, Bruce Timm e JJ Abrams.

L'autore di Criminal, scelto come scrittore e produttore esecutivo di Batman: Caped Crusader, ha spiegato che la nuova serie tv animata del Cavaliere Oscuro non sarà rivolta ad un pubblico di ragazzi, e che allo stesso tempo sarà molto diversa da qualsiasi cosa i fan abbiano mai visto, inclusa l'acclamata serie tv Batman: The Animated Series.

"Vi avverto ragazzi, è decisamente molto diverso da Batman: The Animated Series. È davvero una rilettura totale, un ricominciare da capo. Non è PG-13 ma è sicuramente molto diverso. È un po' come la serie tv animata di Batman che Bruce Timm ha sempre voluto fare, ma per la quale finora non aveva mai avuto il permesso. Probabilmente se continuo a parlarne dirò qualcosa che mi metterà nei guai, ma è una serie molto noir. È sicuramente un approccio diverso da ciò che avete visto finora, e spero che la gente lo apprezzerà, anche se credo che molti rimarranno scioccati."

Brubaker fornisce anche altri dettagli più o meno interessanti, incluso il fatto che lo scrittore di fumetti Greg Rucka ha sceneggiato il secondo episodio, che introdurrà il personaggio di Renée Montoya. Anche Halley Gross di The Last of Us ha scritto un episodio, quindi sono chiaramente coinvolti alcuni talenti di alto livello. Sembra infine che lo spettacolo verrà classificato PG, nonostante i tentativi del team creativo di spingerlo a PG-13.

