Batman Caped Crusader, è guerra per i diritti: dove andrà la serie di Matt Reeves?

Nonostante Matt Reeves e The Batman siano stati blindati da Warner Bros Discovery con un nuovo contratto d'esclusiva stipulato questa settimana, sempre in questi giorni la compagnia aveva annunciato di deciso di cancellare Batman Caped Crusader dalla sua programmazione.

Tuttavia, come vi avevamo riportati, la produzione della nuova serie animata dedicata al cavaliere oscuro di Gotham City sarebbe andata avanti, sviluppata dallo stesso Matt Reeves insieme a JJ Abrams e a Bruce Timm, il produttore della leggendaria Batman: La serie animata: lo show infatti a quanto pare è vivo e vegeto, e il dietrofront da parte di Warner Bros Discovery non significa che verrà cestinato, anzi: secondo nuove informazioni pubblicate dalla famosa newsletter Heat Vision di The Hollywood Reporter, Batman Caped Crusader ha attirato su di sé l'interesse di alcuni dei più prestigiosi servizi di streaming on demand sulla piazza, pronti a raccogliere la gallina dalle uova d'oro alla quale Warner Bros Discovery ha deciso di rinunciare.

Come si legge sul magazine, per la serie di Matt Reeves e Bruce Timm sono già iniziati i corteggiamenti da parte di Apple, Netflix e Hulu, una delle piattaforme della Disney, i cui contenuti in Italia solitamente arrivano direttamente su Disney Plus: e diciamolo, farebbe una certa impressione vedere una serie tv di Batman targata da Disney.

Ricordiamo che Batman Caped Crusader è stata annunciata a maggio 2021, con una prima stagione composta da dieci episodi: secondo quanto dichiarato da Matt Reeves e Bruce Timm, lo show "racconterà nuove avvincenti storie ambientate a Gotham City, metterà in risalto la psicologia dei personaggi, avrà un aspetto cinematografico e si ricollegherà alle radici noir di Batman che contraddistinguevano i fumetti originali". Nel team creativo di Batman Caped Crusader anche il famoso sceneggiatore Ed Brubaker, autore di numerosi fumetti DC e Marvel.

Secondo voi quale streamer si aggiudicherà i diritti di distribuzione della serie, acquistandoli da Warner Bros Discovery? Ditecelo nei commenti!