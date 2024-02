Batman: Caped Crusader, ci sarà anche Kevin Conroy? Bruce Timm fa chiarezza

In queste ore è stato confermato che Kevin Conroy sarà di nuovo Batman nel prossimo film animato di Justice League, ma il compianto attore, scomparso qualche mese fa, tornerà anche nell'attesissima serie tv animata Batman: Caped Crusader?

Alcune indiscrezioni, infatti, hanno parlato di un cameo di Kevin Conroy per Batman: Caped Crusader registrato prima della sua morte: gli appassionati ovviamente hanno accolto la notizia con grande entusiasmo, considerato che lo storico doppiatore di Batman aveva 'vestito' i panni del supereroe nella leggendaria serie tv animata Batman: The Animated Series, e che un'apparizione in Caped Crusader avrebbe suggellato una reunion con il produttore Bruce Timm, co-creatore di entrambe le serie tv.

Tuttavia, lo stesso Bruce Timm ha confermato che Kevin Conroy non sarà in Batman: Caped Crusader. Tramite il forum AnimeSuperhero.com, il co-creatore e produttore della nuova serie animata DC ha chiarito che la partecipazione dell'attore a Caped Crusader era in programma, ma anche aggiunto che sfortunatamente la star non ha fatto in tempo a registrare le sue scene: "Non so se Kevin apparirà nel film di Justice League come riportato dallo scoop di IGN, perché non sono legato a quel film, ma purtroppo devo confermare che non ha registrato alcuna scena per la nostra serie CAPED CRUSADER. Avevamo un accordo e non vedevamo l'ora di tornare a lavorare insieme, ma purtroppo è morto prima che potessimo iniziare a registrare."

Nel frattempo, i fan si sono detti molto delusi dall'ultima scena di Kevin Conroy nei panni di Batman vista nel recente videogame Suicide Squad: Kill the Justice League.