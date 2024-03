Batman: Caped Crusader, nuovo leak svela grosse anticipazioni sulla serie tv animata

Batman Caped Crusader sarà diverso da tutto quello che i fan hanno visto prima, e sono usciti online dei leak che anticipano alcune cose sulla serie.

Non sono attualmente riportabili e la maggior parte delle immagini sono state eliminate dal social X. Ma le foto rivelano che la serie si svolgerà apparentemente a ridosso dell'inizio della carriera del Cavaliere Oscuro, con Bruce Wayne vestito con un costume quasi identico a quello che indossava nelle sue prime apparizioni nei fumetti. I design dei personaggi consistevano in rivisitazioni molto diverse di classici come Due Facce, Gentleman Ghost, Detective Renee Montoya, Natalia Knight, Onomatopea, Clayface, Harley Quinn in costume giallo e Catwoman. Lo stile di animazione sembrava essere “un incrocio tra Batman: The Animated Series e The Brave and the Bold”.

Queste le parole di J.J Abrams e Matt Reeves quando fu annunciato per la prima volta Batman Caped Crusader: "Siamo entusiasti di lavorare insieme per riportare questo personaggio, per raccontare nuove storie avvincenti a Gotham City. La serie sarà emozionante, cinematografica ed evocativa delle radici noir di Batman, mentre si immergerà in profondità nella psicologia di questi personaggi iconici. Non vediamo l'ora di condividere questo nuovo mondo". Al momento non c’è ancora una data per la premiere della serie. Ma ci sarà anche Kevin Conroy in Batman: Caped Crusader? Bruce Timm ha fatto chiarezza sulla questione.